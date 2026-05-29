Жители Тегерана ежедневно выходят на улицы, чтобы поддержать власти
23:30 29.05.2026
Жители Тегерана ежедневно выходят на улицы, чтобы поддержать власти

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Тегерана около 90 дней выходят на центральные площади города и организовывают патриотические митинги в поддержку властей на фоне переговорного процесса с Вашингтоном.
  • Участники акций поднимают национальные флаги и символику шиитского ливанского движения «Хезболлах», скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги.
  • Одна из участниц акции Фатима Рахмани заявила, что люди с разными взглядами и убеждениями консолидируются вокруг руководства страны и будут поддерживать правительство и вооруженные силы до исчезновения угрозы войны.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости, Прохор Доренко. Жители Тегерана выходят на центральные площади иранской столицы на протяжении около 90 дней войны с США и Израилем, люди организовывают патриотические митинги в поддержку властей на фоне переговорного процесса с Вашингтоном, передает корреспондент РИА Новости.
Десятки семей вышли на площадь Вали Аср в центре Тегерана. Участники ежедневной акции поднимают национальные флаги и символику шиитского ливанского движения "Хезболлах", а также скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Похожие мероприятия проходят в других ключевых точках города.
Вдоль круговой дороги расположены тенты: в одних выступают богословы, в других - инициативные граждане разливают чай для всех желающих или рисуют карикатуры о США и Израиле в контексте нынешнего противостояния.
На фасаде одного из зданий местные власти разместили плакат с изображением лица человека, похожего на президента США Дональда Трампа. Губы персонажа, изображенного на баннере, символически "зашиты" Ормузским проливом. В углу виднеется надпись на персидском и английском языках: "Обессиленный и доведенный до предела".
"Мы вышли, чтобы поддержать наше правительство и наши вооруженные силы. Да, перемирие объявлено, но пока угроза войны для нашей страны окончательно не исчезнет - мы будем на площадях", - сказала в беседе с РИА Новости одна из участниц акции Фатима Рахмани.
По ее словам, несмотря на внутренние разногласия в иранском обществе, в период кризиса народ консолидируется вокруг руководства страны.
"Весь народ един. Люди с разными взглядами, с разными убеждениями - все вместе, плечом к плечу. Каждый, независимо от своего мировоззрения, защищает свою страну", - добавила собеседница агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
В миреТегеран (город)СШАИзраильДональд ТрампХезболла
 
 
