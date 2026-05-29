В Иране заявили о продолжении обмена посланиями с США

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Тегеран продолжает обмен посланиями с Вашингтоном, договоренность о прекращении конфликта пока не выработана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Посмотрим, будут ли они действовать сообразно своим словам или же это было лишь пропагандистское заявление", - добавил Багаи.