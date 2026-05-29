Рейтинг@Mail.ru
В Иране заявили о продолжении обмена посланиями с США - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:57 29.05.2026
В Иране заявили о продолжении обмена посланиями с США

Багаи: Иран продолжает обмен посланиями с США, договоренности пока не выработаны

© AP Photo / Francisco SecoЖенщина с иранским флагом в Тегеране
Женщина с иранским флагом в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тегеран и Вашингтон продолжают обмен посланиями, но договоренность о прекращении конфликта пока не выработана.
  • Иран на данном этапе сфокусирован на прекращении военного конфликта, вопросы, связанные с иранской ядерной программой, не обсуждаются.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Тегеран продолжает обмен посланиями с Вашингтоном, договоренность о прекращении конфликта пока не выработана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Договоренность пока окончательно не выработана, обмен посланиями продолжается", - приводит слова Багаи гостелерадиокомпания Ирана.
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Соглашение с США находится на финальных этапах утверждения, заявили в Иране
Вчера, 20:10
Он вновь подтвердил, что Тегеран на данном этапе сфокусирован на прекращении военного конфликта, а связанные с иранской ядерной программой вопросы в настоящий момент не обсуждаются.
Также Багаи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о снятии морской блокады, заявив, что Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия.
"Посмотрим, будут ли они действовать сообразно своим словам или же это было лишь пропагандистское заявление", - добавил Багаи.
Говоря о требованиях США по свободному проходу судов через Ормузский пролив без чьего-либо контроля, дипломат заявил, что управление проливом ложится на Иран и Оман как на прибрежные страны.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Аракчи: достижение соглашения между Ираном и США зависит от Вашингтона
Вчера, 18:40
 
В миреТегеран (город)ИранСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала