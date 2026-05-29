В Иране заявили о продолжении обмена посланиями с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тегеран и Вашингтон продолжают обмен посланиями, но договоренность о прекращении конфликта пока не выработана.
- Иран на данном этапе сфокусирован на прекращении военного конфликта, вопросы, связанные с иранской ядерной программой, не обсуждаются.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Тегеран продолжает обмен посланиями с Вашингтоном, договоренность о прекращении конфликта пока не выработана, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Договоренность пока окончательно не выработана, обмен посланиями продолжается", - приводит слова Багаи гостелерадиокомпания Ирана.
Он вновь подтвердил, что Тегеран на данном этапе сфокусирован на прекращении военного конфликта, а связанные с иранской ядерной программой вопросы в настоящий момент не обсуждаются.
Также Багаи прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о снятии морской блокады, заявив, что Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия.
"Посмотрим, будут ли они действовать сообразно своим словам или же это было лишь пропагандистское заявление", - добавил Багаи.
Говоря о требованиях США по свободному проходу судов через Ормузский пролив без чьего-либо контроля, дипломат заявил, что управление проливом ложится на Иран и Оман как на прибрежные страны.