Аракчи: достижение соглашения между Ираном и США зависит от Вашингтона

18:40 29.05.2026
Аракчи: достижение окончательного соглашения Ирана с США зависит от Вашингтона

© REUTERS / Adnan Abidi — Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что достижение окончательного соглашения Ирана с США зависит от отказа Вашингтона от чрезмерных требований и противоречивых действий.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Достижение окончательного соглашения Ирана с США зависит от отказа Вашингтона от чрезмерных требований и противоречивых действий, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
"Разъяснив ситуацию в дипломатическом процессе при посредничестве Пакистана, министр отметил, что достижение окончательного соглашения зависит от прекращения подхода США с чрезмерными требованиями и отказа от противоречивых позиций", - говорится в заявлении МИД Ирана, прокомментировавшего телефонный разговор с главой МИД Омана Бадром аль-Бусаиди.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ключевые вопросы с Тегераном по иранской атомной программе и открытию Ормузского пролива пока не решены, хотя по остальным, менее важным пунктам стороны уже пришли к согласию.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран отвечал ударами по Израилю и базам США в странах Персидского залива. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о перемирии. Стороны при посредничестве Пакистана в настоящий момент ведут работу над меморандумом о полноценном прекращении конфликта.
В миреСШАИранАббас АракчиБадр Аль-БусаидиВашингтон (штат)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
