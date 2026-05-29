Рейтинг@Mail.ru
Президент Ирана распорядился активизировать импорт товаров из России - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 29.05.2026
Президент Ирана распорядился активизировать импорт товаров из России

Пезешкиан распорядился активизировать импорт товаров из РФ в Иран

© РИА Новости / Majid SaeediМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об активизации импорта товаров из соседних стран, включая Россию.
  • Иран активизирует использование альтернативных импортных маршрутов, в том числе Каспийского моря, для обхода морской блокады со стороны США.
  • Пезешкиан отметил необходимость использования потенциала Пакистана, России и Азербайджана для обеспечения импорта необходимых товаров.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об активизации импорта товаров из соседних стран, в том числе России, сообщает пресс-служба иранского президента.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю, используя его как альтернативный маршрут для поставок в страну на фоне морской блокады со стороны США. При этом власти Ирана ранее распорядились активизировать приграничную торговлю, чтобы нейтрализовать эффект от блокады.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Пезешкиан: переговоры об открытии Ормуза требуют снятия морской блокады США
6 мая, 23:31
"Президент издал указ об активизации использования альтернативных импортных маршрутов и максимальном задействовании потенциала соседних стран для поддержания стабильности рынка и предотвращения скачков цен", - сообщила пресс-служба иранского президента.
Кроме того, Пезешкиан отметил необходимость максимально использовать возможности каспийских портов страны, развивать альтернативные торговые коридоры и использовать потенциал таких стран, как Пакистан, Россия и Азербайджан для обеспечения импорта необходимых Тегерану товаров.
Он также потребовал от профильных ведомств ускорить процесс реализации договоренностей.
Вашингтон и Тегеран после того, как 8 апреля объявили о прекращении огня, ведут диалог при посредничестве Пакистана об окончательном урегулировании начавшегося с нападения США и Израиля на Иран 28 февраля вооруженного конфликта. Стороны в ходе контактов также обсуждают восстановление судоходства по Ормузскому проливу и снятие блокады США.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Пезешкиан: эффективность переговоров Ирана и США зависит от окончания войны
6 мая, 23:29
 
В миреИранРоссияСШАМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала