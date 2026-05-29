Президент Ирана распорядился активизировать импорт товаров из России

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об активизации импорта товаров из соседних стран, включая Россию.

Иран активизирует использование альтернативных импортных маршрутов, в том числе Каспийского моря, для обхода морской блокады со стороны США.

Пезешкиан отметил необходимость использования потенциала Пакистана, России и Азербайджана для обеспечения импорта необходимых товаров.

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об активизации импорта товаров из соседних стран, в том числе России, сообщает пресс-служба иранского президента.

Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю , используя его как альтернативный маршрут для поставок в страну на фоне морской блокады со стороны США . При этом власти Ирана ранее распорядились активизировать приграничную торговлю, чтобы нейтрализовать эффект от блокады.

"Президент издал указ об активизации использования альтернативных импортных маршрутов и максимальном задействовании потенциала соседних стран для поддержания стабильности рынка и предотвращения скачков цен", - сообщила пресс-служба иранского президента.

Россия и Кроме того, Пезешкиан отметил необходимость максимально использовать возможности каспийских портов страны, развивать альтернативные торговые коридоры и использовать потенциал таких стран, как Пакистан Азербайджан для обеспечения импорта необходимых Тегерану товаров.

Он также потребовал от профильных ведомств ускорить процесс реализации договоренностей.