Президент Ирана распорядился активизировать импорт товаров из России

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан издал указ об активизации импорта товаров из соседних стран, в том числе России, сообщает пресс-служба иранского президента.
Ранее агентство Tasnim передавало, что Иран нарастил импорт товаров по Каспийскому морю, используя его как альтернативный маршрут для поставок в страну на фоне морской блокады со стороны США. При этом власти Ирана ранее распорядились активизировать приграничную торговлю, чтобы нейтрализовать эффект от блокады.
"Президент издал указ об активизации использования альтернативных импортных маршрутов и максимальном задействовании потенциала соседних стран для поддержания стабильности рынка и предотвращения скачков цен", - сообщила пресс-служба иранского президента.
Кроме того, Пезешкиан отметил необходимость максимально использовать возможности каспийских портов страны, развивать альтернативные торговые коридоры и использовать потенциал таких стран, как Пакистан, Россия и Азербайджан для обеспечения импорта необходимых Тегерану товаров.
Он также потребовал от профильных ведомств ускорить процесс реализации договоренностей.
Вашингтон и Тегеран после того, как 8 апреля объявили о прекращении огня, ведут диалог при посредничестве Пакистана об окончательном урегулировании начавшегося с нападения США и Израиля на Иран 28 февраля вооруженного конфликта. Стороны в ходе контактов также обсуждают восстановление судоходства по Ормузскому проливу и снятие блокады США.