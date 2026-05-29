Иран не планирует вывозить обогащенный уран из страны, заявил парламентарий

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Иран не планирует вывозить обогащенный уран за пределы страны, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"У нас нет никаких планов по вывозу обогащенного урана за пределы страны. Честно говоря, я даже не понимаю, из каких представлений вообще рождаются подобные вопросы. Мы не намерены передавать наш обогащенный уран ни третьим государствам, ни посредникам, ни куда-либо еще", - сказал Азизи.