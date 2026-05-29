Рейтинг@Mail.ru
Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива, заявил парламентарий - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:13 29.05.2026
Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива, заявил парламентарий

Азизи: Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива

© REUTERS / StringerСуда проходят через Ормузский пролив
Суда проходят через Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© REUTERS / Stringer
Суда проходят через Ормузский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран установил постоянный контроль за судоходством в Ормузском проливе.
  • Эбрахим Азизи заявил, что США и региональные страны должны принять новые правила Ирана в отношении Ормузского пролива.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер", - сказал Азизи.
Он также подчеркнул, что США должны "отказаться от иллюзий", будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными.
"Региональные страны также должны принять эту реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана", - добавил Азизи.
Судна в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Ормузский пролив не должен находиться ни под чьим контролем, заявил Трамп
27 мая, 20:20
 
В миреИранОрмузский проливСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала