Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива, заявил парламентарий

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.