Иран установил постоянный контроль Ормузского пролива, заявил парламентарий

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Иран установил контроль за судоходством в Ормузским проливе на постоянной, а не временной основе, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"Сегодня Иран осуществляет управление проливом в соответствии со своими собственными правилами и механизмами. Безусловно, установление контроля и применение механизмов управления им со стороны Ирана носит постоянный, а не временный характер", - сказал Азизи.
Он также подчеркнул, что США должны "отказаться от иллюзий", будто меры Ирана в отношении Ормузского пролива являются локальными или краткосрочными.
"Региональные страны также должны принять эту реальность и действовать в соответствии с правилами Ирана", - добавил Азизи.