Страны ЕАЭС намерены реализовать совместные проекты в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны ЕАЭС планируют реализовывать совместные проекты по применению технологий искусственного интеллекта.
- Проекты будут осуществляться в сферах сотрудничества, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Страны ЕАЭС намерены реализовывать совместные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в сферах сотрудничества, говорится в совместном заявлении об ответственном развитии искусственного интеллекта в рамках совета, опубликованном на сайте Кремля.
"Мы, члены Высшего Евразийского экономического совета,.. намерены последовательно прорабатывать цифровые инициативы государств-членов и реализовывать совместные проекты по применению технологий искусственного интеллекта в сферах сотрудничества, предусмотренных Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года", - говорится в документе.
Лукашенко назвал задачу ЕАЭС в сфере ИИ
Вчера, 13:03