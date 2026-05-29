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Московские сварщики участвуют в ремонтно-восстановительных работах в ЛНР - РИА Новости, 03.06.2026
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17:31 29.05.2026 (обновлено: 17:31 03.06.2026)
Московские сварщики участвуют в ремонтно-восстановительных работах в ЛНР

Сварщики московского "Гормоста" участвуют в ремонтных работах в ЛНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСварочные работы
Сварочные работы - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сварочные работы
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сварщики московского ГБУ "Гормост" участвуют в ремонтно-восстановительных работах на территории Луганской Народной Республики, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
"Сварщики ГБУ "Гормост" участвуют в ремонте мостов, причалов и фонтанов столицы… Вместе с другими специалистами сварщики участвуют в ремонтно-восстановительных работах на территории Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении КГХ на платформе "Макс".
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Уточняется, что сварщики ГБУ "Гормост" выполняли ремонт металлоконструкций Большого Каменного, Бородинского и Новоарбатского мостов, Владимирского, Липецкого, Каширского и Сайкинского путепроводов, ограждающих конструкций Самотечной, Можайской и Рублевской эстакад, мостов и путепроводов на МКАД и в Новой Москве.
"Только за последние три года специалисты изготовили более тысячи секций ограждения автопарковок различной сложности, сотни изделий для подмостового пространства Нагатинского метромоста – стальные лестницы, подкалошные решетки, двери, ворота и секции ограждения", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что специалисты также принимали участие в капитальном ремонте фонтанов "Золотой Колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов" на ВДНХ, фонтанного комплекса на Поклонной горе, изготавливали металлоконструкции для причалов Северного речного вокзала.
"В рамках подготовки к навигации специалисты ремонтируют металлоизделия на причалах Москвы – секции ограждений, калитки, отбойные устройства, кнехты, поручни и элементы каркаса причалов", - подчеркивается в сообщении.
Ежегодно силами слесарей, сварщиков и дорожных рабочих участка "Гормост-Техцентр" перерабатывается более тысячи тонн металлопроката, говорится в сообщении.
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