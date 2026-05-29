Меры против отключений в сети предприняли в Подмосковье в дни сдачи ГИА

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Специалисты "Мособлэнерго" ввели дополнительные меры по обеспечению надежного электроснабжения 478 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в основной период сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Также это касается и дней сдачи единого государственного экзамена. В период проведения аттестации с 1 июня по 9 июля 2026 года будут отменены все плановые ремонтные работы на объектах компании, снабжающих электроэнергией ППЭ.

Кроме того, предприняты дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности электросетевых объектов, а также обеспечен особый контроль за их функционированием и систематический сбор информации о нарушениях нормального режима работы объектов электросетевого хозяйства, от которых производится электроснабжение ППЭ.

В целях минимизации времени восстановления электроснабжения в случае технологического нарушения в даты проведения аттестации в период с 6:00 до 19:00 организован график дежурств диспетчеров на рабочих местах, а также оперативно-выездных бригад. В качестве резервных источников снабжения электроэнергией вблизи данных объектов будут расположены переносные генераторы и передвижные электростанции.

"Почти 500 школ, тысячи выпускников, десятки камер видеонаблюдения — вся эта система работает только тогда, когда есть стабильное напряжение. Мы перевели электроснабжение пунктов проведения экзаменов в режим повышенной ответственности. Провели дополнительные осмотры оборудования, усилили антитеррористическую и противопожарную защиту, расставили резервные генераторы рядом с каждой ключевой точкой. И полностью исключили плановые работы на сетях на время аттестации", — подчеркнул министр энергетики Московской области Сергей Воропанов, его слова приводит пресс-служба.

Он подчеркнул, что это не перестраховка, а элементарное уважение к детям и их будущему. Экзамены должны проходить в условиях полного спокойствия.