Генконсула России в Констанце обязали покинуть Румынию в течение 72 часов
20:48 29.05.2026
Генконсула России в Констанце обязали покинуть Румынию в течение 72 часов

Генконсула РФ в Констанце Косилина обязали покинуть Румынию в течение 72 часов

© Фото : Генконсульство России в Констанце
29.05.2026
© Фото : Генконсульство России в Констанце
Здание генконсульства России в Констанце. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсула России в Констанце объявили персоной нон грата и обязали покинуть Румынию в течение 72 часов.
  • Генконсульство РФ в этом городе будет закрыто.
КИШИНЕВ, 29 мая - РИА Новости. Генеральный консул России в Констанце Андрей Косилин должен покинуть территорию Румынии в течение 72 часов, сообщила пресс-служба румынского министерства иностранных дел.
Ранее в пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
"Российская сторона была уведомлена о решении национальных властей объявить Генерального консула Российской Федерации в Констанце персоной нон грата с требованием покинуть страну в течение 72 часов, соответственно, закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в этом городе", — говорится в заявлении министерства иностранных дел.
Косилин был назначен консулом в Румынии в январе 2023 года.
Ранее в воздушном пространстве европейских стран неоднократно фиксировались пролеты украинских беспилотников. Так, посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявлял, что именно с украинской территории дроны залетали на чужую территорию. На территории Молдавии также неоднократно обнаруживали обломки беспилотников, однако компетентные органы не представили доказательств, какой из сторон украинского конфликта принадлежали дроны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, ранее называл эти заявления пустыми и безосновательными.
