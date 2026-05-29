Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:46 29.05.2026 (обновлено: 15:50 29.05.2026)
ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске

ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подорвать поезд в Новороссийске

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего осуществить подрыв пассажирского поезда.
  • Фигурант получил инструкции от Киева и изготовил взрывчатку.
  • Силовики поймали его во время разведки на железной дороге.
  • Пострадавших нет, имущество не повреждено.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего подрыв поезда, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", — заявили в ведомстве.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
ФСБ: теракт в Белгородской области помогла сорвать бдительность жительницы
23 мая, 08:47
По данным спецслужбы, мужчина сам связался с представителем СБУ в Telegram. Он получил задание устроить взрыв на железнодорожных путях в момент прохождения пассажирского поезда.
Фигурант изучил инструкции, купил все необходимое и изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома. Силовики поймали его, когда тот вел разведку на железной дороге. Пострадавших нет, имущество не повреждено.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Задержанного арестовали.
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
ФСБ предотвратила вывоз из России стратегических товаров на миллиард рублей
27 мая, 18:48
 
РоссияПроисшествияНовороссийскКраснодарский крайСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала