ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего подрыв поезда в Новороссийске

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Новороссийске задержали агента СБУ, планировавшего подрыв поезда, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности в Новороссийске пресечена попытка совершения террористического акта гражданином России 1993 года рождения, действовавшим по заданию спецслужб Украины", — заявили в ведомстве.
По данным спецслужбы, мужчина сам связался с представителем СБУ в Telegram. Он получил задание устроить взрыв на железнодорожных путях в момент прохождения пассажирского поезда.
Фигурант изучил инструкции, купил все необходимое и изготовил взрывчатку, которую хранил у себя дома. Силовики поймали его, когда тот вел разведку на железной дороге. Пострадавших нет, имущество не повреждено.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту. Задержанного арестовали.