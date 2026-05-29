Тюменская область
 
20:30 29.05.2026
Форум "День предпринимателя" собрал в Тюмени более 2 тысяч участников

ТЮМЕНЬ, 29 мая – РИА Новости. Участниками форума "День предпринимателя" в Тюмени стали более 2 тысяч человек из 12 регионов России, в их числе - представители бизнеса, областных и федеральных властей, банковской сферы, сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.
"В Тюмени прошел День предпринимателя. Это одно из самых масштабных событий, объединившее более двух тысяч участников из 12 регионов страны. На пятнадцати площадках представители бизнеса, областных и федеральных властей, банковской сферы обсудили важные вопросы взаимодействия", - сообщил Пантелеев на своих страницах в соцсетях.
На тематических площадках форума предприниматели обсудили тенденции в экономике в 2026 году, перспективы развития технологического бизнеса, новые налоговые условия и другие актуальные для бизнес-сообщества темы. В деловой программе были разбор кейсов действующих предпринимателей, практические мастер-классы, переговоры с потенциальными закупщиками и консультации от профильных государственных ведомств.
Одним из ключевых экспертов форума выступил заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак, в своем выступлении на пленарной сессии он уделил большое внимание вопросу роботизации и применения технологии искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности.
После сессии форумчане смогли обсудить с экспертом свои проекты и получить ответы на интересующие вопросы. Хедлайнером форума стала трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина, своими примерами она показала, что спорт и успешное предпринимательство часто идут рядом.
"В бизнесе для достижения общих целей важна командная работа, умение чувствовать партнера. Этих же принципов мы придерживаемся в работе по созданию благоприятного инвестиционного климата. За последние годы совместными усилиями создали предсказуемую и поддерживающую среду для бизнеса на всей территории региона", - подвел итоги форума Пантелеев.
