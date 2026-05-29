21:05 29.05.2026
"Они отчаялись". Предупреждение России вызвало переполох на Западе

Христофору: ЕС паникует после предупреждения МИД России об ударах по Украине

© REUTERS / Stringer — Дым над Киевом
Дым над Киевом. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт Алекс Христофору заявил, что Соединенные Штаты не дадут Украине больше вооружений, но европейцы могут обсудить предоставление своих систем ПВО.
  • По его мнению, заявления в европейских СМИ о том, что Зеленский "умоляет" Трампа предоставить Киеву ракеты для систем Patriot, свидетельствуют о панике на Западе из-за заявлений России о новых ударах возмездия.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Страны Запада испугались предупреждения МИД России о новых ударах по центрам принятия решений на Украине, такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Соединенные Штаты ни за что на свете не дадут Украине больше вооружений. <…> А вот европейцам придется это обсуждать. Я бы предположил, что они не захотят отдавать свои системы ПВО, но они настолько отчаялись и находятся в такой панике из-за желания продолжать войну и защищать Владимира Зеленского, защищать Киев, что все-таки могут на это пойти", заявил в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт отметил, что выражения, используемые в европейских СМИ, такие как утверждения о том, что Зеленский "умоляет" президента США Дональда Трампа предоставить Киеву ракеты для систем Patriot, свидетельствуют о том, что заявление России о новых ударах возмездия действительно вызвало панику на Западе.
Украинское издание Kyiv Independent в среду сообщило, что Зеленский написал письмо американскому президенту с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Штаты на запросы главы киевского режима не ответили.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ответным ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
