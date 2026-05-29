Фицо призвал к немедленному открытию диалога между ЕС и Россией

БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо после инцидента с дроном в Румынии призвал к немедленному открытию диалога между Европейским союзом и Россией.
В пятницу минобороны Румынии сообщило, что в ночью БПЛА врезался в жилой многоквартирный дом в городе Галац на юго-востоке страны. В результате инцидента возник пожар, два человека получили травмы. На фоне этого происшествия временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан признал, что ответ румынской ПВО был "ограничен уровнем оснащения", и анонсировал экстренное подписание контрактов на закупку новых антидроновых систем в рамках европейской программы SAFE.
