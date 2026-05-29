Фицо призвал к немедленному открытию диалога между ЕС и Россией - РИА Новости, 29.05.2026
13:08 29.05.2026
Фицо призвал к немедленному открытию диалога между ЕС и Россией

Фицо призвал немедленно начать диалог между Евросоюзом и Россией

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал к немедленному открытию диалога между Европейским союзом и Россией после инцидента с дроном в Румынии.
БРАТИСЛАВА, 29 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо после инцидента с дроном в Румынии призвал к немедленному открытию диалога между Европейским союзом и Россией.
"В связи с инцидентом с дроном выражаю солидарность с румынским правительством, призываю к сдержанности в заявлениях и немедленному открытию диалога Европейского союза и России", - написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
В пятницу минобороны Румынии сообщило, что в ночью БПЛА врезался в жилой многоквартирный дом в городе Галац на юго-востоке страны. В результате инцидента возник пожар, два человека получили травмы. На фоне этого происшествия временно исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан признал, что ответ румынской ПВО был "ограничен уровнем оснащения", и анонсировал экстренное подписание контрактов на закупку новых антидроновых систем в рамках европейской программы SAFE.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
