Пять стран ЕС взяли кредит по программе перевооружения SAFE, заявили в ЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пять стран Евросоюза подписали соглашение о получении кредитных средств в рамках программы SAFE.
- Программа SAFE предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. На сегодняшний день пять стран Евросоюза подписали соглашение о получении кредитных средств в рамках европейской программы перевооружения SAFE, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.