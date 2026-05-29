Пять стран ЕС взяли кредит по программе перевооружения SAFE, заявили в ЕК - РИА Новости, 29.05.2026
14:09 29.05.2026
Пять стран ЕС взяли кредит по программе перевооружения SAFE, заявили в ЕК

Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять стран Евросоюза подписали соглашение о получении кредитных средств в рамках программы SAFE.
  • Программа SAFE предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
БРЮССЕЛЬ, 29 мая - РИА Новости. На сегодняшний день пять стран Евросоюза подписали соглашение о получении кредитных средств в рамках европейской программы перевооружения SAFE, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье.
"В общей сложности пять государств-членов подписали с Еврокомиссией соглашение о предоставлении кредита (по линии SAFE - ред.). Это Польша, Литва, Хорватия, Румыния и Бельгия", - сказал он на брифинге в Брюсселе.
Программа SAFE (Security Action for Europe) - экстренный финансовый инструмент Евросоюза, запущенный в мае 2025 года. Он предоставляет до 150 миллиардов евро льготных долгосрочных кредитов для поддержки совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленной базы ЕС.
