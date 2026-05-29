Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

© REUTERS / Stringer Похороны человека, умершего от лихорадки Эбола в ДРК

Врачи в ДРК утверждают, что вспышка Эболы в стране вышла из-под контроля

Краткий пересказ от РИА ИИ Врачи в Демократической Республике Конго утверждают, что эпидемия вируса Эбола вышла из-под контроля.

Болезнь распространяется в геометрической прогрессии, и недавний побег пациентов с подозрением на вирус Эбола из больницы создает дополнительные цепочки заражения.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Врачи, борющиеся с лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), утверждают, что эпидемия вируса в стране вышла из-под контроля.

Ранее власти провинции Итури на северо-востоке ДРК заявили о катастрофе, которая ожидает регион в случае запоздалой и неадекватной реакции на вспышку лихорадки Эбола.

"Эпидемия (лихорадки Эбола - ред.) полностью вышла из-под контроля", - заявил телеканалу ABC доктор Ричард Коджан из провинции Итури.

По словам директора главной больницы в Монгбвалу Ричарда Локуди, болезнь распространяется "в геометрической прогрессии".

Локуди рассказал, что недавно из его больницы сбежали семь пациентов с подозрением на вирус Эбола. Подобные случаи, по его словам, создают "ряд цепочек заражения", из-за чего с вирусом трудно бороться.