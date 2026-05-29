Лукашенко: в ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза

Краткий пересказ от РИА ИИ
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Страны-участницы ЕАЭС не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы все констатировали: мы не хотим, чтобы Армения выходила из нашего Евразийского союза. В то же время, это заявление Владимира Владимировича (Путина, президента России) в выступлении: мы уважаем выбор Армении", - сказал Лукашенко, слова которого привело агентство Белта.
По словам президента Белоруссии, лидеры стран-участниц ЕАЭС уважают выбор народа Армении.
"Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа", - отметил президент Белоруссии.