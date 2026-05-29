Лидеры стран ЕАЭС одобрили на саммите в Астане 12 документов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане одобрили двенадцать документов.
- Лидеры стран ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией — об актуализации отдельных договоренностей.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Двенадцать документов одобрены на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Кроме того, приняты изменения в ранее утвержденные решения и распоряжения, касающиеся унификации законодательств в сферах испытания сортов и семеноводства сельхозрастений, а также регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Среди других решений, в частности, распоряжение "О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза" и протокол, предусматривающий финансовое содействие при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса.
