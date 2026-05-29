Рейтинг@Mail.ru
Лидеры стран ЕАЭС одобрили на саммите в Астане 12 документов - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 29.05.2026
Лидеры стран ЕАЭС одобрили на саммите в Астане 12 документов

ЕЭК: лидеры стран ЕАЭС одобрили на саммите в Астане 12 документов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане одобрили двенадцать документов.
  • Лидеры стран ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией — об актуализации отдельных договоренностей.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Двенадцать документов одобрены на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Согласно списку итоговых документов саммита, лидеры стран ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией - об актуализации отдельных договоренностей, достигнутых в 2019 году в рамках соглашения о зоне свободной торговли.
Евразийский экономический союз - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
ЕАЭС: что это, структура, цели и международное сотрудничество
Вчера, 14:55
Кроме того, приняты изменения в ранее утвержденные решения и распоряжения, касающиеся унификации законодательств в сферах испытания сортов и семеноводства сельхозрастений, а также регулирования деятельности субъектов естественных монополий.
Среди других решений, в частности, распоряжение "О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза" и протокол, предусматривающий финансовое содействие при реализации совместных кооперационных проектов в отраслях агропромышленного комплекса.
Церемония фотографирования глав делегаций государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Лидеры стран ЕАЭС приняли заявление по Армении
Вчера, 14:21
 
В миреАстанаТунис (страна)СербияЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала