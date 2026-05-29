Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане

Лидеры стран ЕАЭС одобрили на саммите в Астане 12 документов

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Двенадцать документов одобрены на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Согласно списку итоговых документов саммита, лидеры стран ЕАЭС приняли решение о начале переговоров с Тунисом о заключении соглашения о свободной торговле и с Сербией - об актуализации отдельных договоренностей, достигнутых в 2019 году в рамках соглашения о зоне свободной торговли.

Кроме того, приняты изменения в ранее утвержденные решения и распоряжения, касающиеся унификации законодательств в сферах испытания сортов и семеноводства сельхозрастений, а также регулирования деятельности субъектов естественных монополий.