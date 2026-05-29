В Кремле назвали критику ЕАЭС со стороны Лукашенко поводом для работы

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал критику эффективности ЕАЭС со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко поводом для работы.
Лукашенко на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что направление промышленной политики в рамках Союза "явно хромает" и ситуацию нужно исправлять. В частности, он раскритиковал ставки утилизационных сборов в странах ЕАЭС, заявив, что они "скоро превысят стоимость самих машин".
"Это позиция Александра Григорьевича, ее так же все уважают. Не все с нами согласны. Эта критика в наш адрес, и это повод для работы как на одностороннем, так и на многостороннем уровне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов по поводу критики эффективности ЕАЭС со стороны президента Белоруссии.
