Вице-премьер Армении выразил уверенность в дальнейшем развитии ЕАЭС

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил уверенность в дальнейшем развитии евразийской интеграции в интересах стран членов ЕАЭС.
В пятницу в Астане проходит заседание высшего Евразийского экономического совета в расширенном и узком форматах. Лидеры стран ЕАЭС обсуждают ряд вопросов по углублению интеграции и сотрудничества. Как заявлял президент РФ Владимир Путин в четверг, на саммите будет приниматься ряд важных решений.
"Сегодня проводится первое в текущем году заседание высшего Евразийского экономического совета в символичные день, день ЕАЭС. Хотел бы пожелать всем присутствующим успеха, плодотворной и конструктивной совместной работы, а также выразить уверенность в дальнейшем развитии евразийской интеграции в интересах наших государств и наших граждан", - заявил Григорян.