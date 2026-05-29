Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Европа зациклилась на идее войны с Россией.
- При этом он предупредил, что у европейских чиновников отсутствует возможность повлиять на позицию Москвы..
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Европа зациклилась на идее войны с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Neutrality Studies бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Мне кажется, европейцы застряли в своей идее войны с Россией", — сказал он.
"Вот, например, (Глава евродипломатии. — Прим. ред.) Кая Каллас и (глава еврокомиссии Урсула. — Прим. ред.) фон дер Ляйен. Они угрожают враждебными заявлениями, но у них нет средств для того, чтобы привести их в исполнение", — резюмировал эксперт.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". При этом в Кремле подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По его словам, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
СМИ: в Италии разгорелся скандал из-за Украины
Вчера, 03:58