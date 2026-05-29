Арестованной в Дубае россиянке требуется помощь врача, рассказала ее мать

Краткий пересказ от РИА ИИ В середине мая в Дубае арестовали россиянку Карину, в зарегистрированном багаже которой оказались наркотики.

Карине требуется консультация врача, чтобы получить рецепт на лекарство, которое она регулярно принимает, однако медпомощь ей пока не предоставили.

У Карины начали появляться синяки по телу, и ее мать обеспокоена возможным наследственным заболеванием.

БРЯНСК, 29 мая - РИА Новости. Арестованной в середине мая в Дубае россиянке Карине, в зарегистрированном багаже которой оказались наркотики, требуется консультация врача, девушке нужен рецепт на лекарство, которое она регулярно принимает, но медпомощь ей пока не предоставили, сообщила РИА Новости мама задержанной Татьяна.

Мама арестованной россиянки, которой Карина периодически звонит по телефону, рассказала агентству, что ее дочь на постоянной основе принимает лекарство, для которого нужен рецепт. По словам женщины, Карине в заключении потребовалась консультация врача, и ей пообещали встречу с медиком, но этого до сих пор не произошло.

"Она просила, чтобы ее осмотрел врач… Нет… С врачом… никак… Просила примерно неделю назад", - рассказала агентству Татьяна.

Мать девушки уточнила, что врача обещают предоставить, и это должно произойти в ближайшие дни.

По словам женщины, у Карины есть некоторое количество таблеток, которые она сама не хранит, но их раз в день ей приносит охранник. Однако препарата у девушки осталось на два дня.

"Меня беспокоит, что у нее начали появляться синяки по телу… Она думает, что это анемия. Но у моего отца был рак крови. И меня предупредили, что тромбоцитопения может передаваться по наследству…. У него так же синяки были по всему телу", - рассказала Татьяна.