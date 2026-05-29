В Москве пьяный водитель без прав сбил пешехода на переходе

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пьяный водитель, управляя машиной без прав, сбил пешехода на переходе на Открытом шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"На Открытом шоссе водитель автомобиля "Хендэ", не имея права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред. Водитель скрылся с места ДТП, однако его личность и местонахождение уже установлены.
Прокуратура Восточного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП, а также привлечение виновника к уголовной ответственности.