21:18 29.05.2026
В Москве пьяный водитель без прав сбил пешехода на переходе

Полиция в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Открытом шоссе в Москве пьяный водитель без прав сбил пешехода на нерегулируемом переходе.
  • Пострадавшего госпитализировали с тяжким вредом здоровью, а личность и местонахождение водителя установлены, ведется расследование.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Пьяный водитель, управляя машиной без прав, сбил пешехода на переходе на Открытом шоссе в Москве, пострадавшего госпитализировали, сообщает прокуратура столицы.
"На Открытом шоссе водитель автомобиля "Хендэ", не имея права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, его здоровью причинен тяжкий вред. Водитель скрылся с места ДТП, однако его личность и местонахождение уже установлены.
Прокуратура Восточного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП, а также привлечение виновника к уголовной ответственности.
