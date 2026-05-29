Военные уничтожают дроны ВСУ над Запорожской областью
21:56 29.05.2026
Военные уничтожают дроны ВСУ над Запорожской областью

  • Мобильно-огневые группы работают над уничтожением дронов ВСУ в Запорожской области.
  • За прошедшие сутки на подлете к границам Запорожской области уничтожено около 100 беспилотников.
  • Губернатор Евгений Балицкий призвал жителей региона быть собранными и внимательными, учитывать рекомендации правоохранительных и силовых структур.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Мобильно-огневые группы работают над уничтожением дронов ВСУ в Запорожской области, за прошедшие сутки на подлете к границам региона уничтожено около 100 беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Меры безопасности над автомобильными дорогами усилены, работают мобильно-огневые группы, движение БПЛА фиксируется на подлете, однако их число значительное. Только за прошедшие сутки на подлете к границам Запорожской области уничтожено около 100 БПЛА противника", - написал он.
По словам Балицкого, ВСУ кидают последние силы и средства, применяя террористическую тактику борьбы с гражданской инфраструктурой, их целью становится гражданский обеспечивающий транспорт. Ответ противник получает жесткий, отметил губернатор. Балицкий призвал всех жителей региона быть собранными, внимательными, думать о собственной безопасности, учитывать все рекомендации правоохранительных и силовых структур.
Ранее Балицкий сообщил, что ВСУ применяет комплексное дистанционное минирование с дронов на трассе "Новороссия" в районе Бердянска, водителям следует быть предельно внимательными.
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьБердянскЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
