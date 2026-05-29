Военные уничтожают дроны ВСУ над Запорожской областью

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Мобильно-огневые группы работают над уничтожением дронов ВСУ в Запорожской области, за прошедшие сутки на подлете к границам региона уничтожено около 100 беспилотников, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.