Лариса Долина ведет переговоры о съемках байопика
15:49 29.05.2026
Лариса Долина ведет переговоры о съемках байопика

© РИА Новости / Илья Питалев
Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
  • Народная артистка России Лариса Долина ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни.
  • В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких постановках.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала РИА Новости, что ведет переговоры о создании фильма или сериала, основанного на событиях ее жизни.
"Я хочу, чтобы по моей жизни сняли фильм или сериал. Кстати, мы уже ведем переговоры на этот счет", - сказала она.
Помимо музыкальной карьеры, Долина активно выступает на театральной сцене. В разные годы артистка принимала участие в постановках и мюзиклах, среди которых рок-опера "Джордано" и спектакль "Любовь и шпионаж".
В последние годы певица сотрудничает с Театром на Таганке, где задействована в нескольких постановках.
