Ученый назвал общую черту долгожителей, сохраняющих ясный ум

ТОКИО, 29 мая - РИА Новости. Хороший слух и способность легко поддерживать беседу могут быть общей чертой долгожителей, сохраняющих ясный ум, рассказал РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.

"Это лишь впечатление, не подкрепленное данными, но, как мне кажется, у столетних людей с хорошими когнитивными функциями также хороший слух, а разговор с ними проходит гладко", - сказал Араи.

По словам профессора, беседы и общение с другими людьми могут играть важную роль в поддержании работы мозга.