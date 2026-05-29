Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал общую черту долгожителей, сохраняющих ясный ум - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:33 29.05.2026
Ученый назвал общую черту долгожителей, сохраняющих ясный ум

РИА Новости: хороший слух может быть чертой долгожителей, сохраняющих ясный ум

© Depositphotos.com / monkeybusiness Пожилая женщина радуется
Пожилая женщина радуется - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Depositphotos.com / monkeybusiness
Пожилая женщина радуется . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи рассказал, что у долгожителей с хорошими когнитивными функциями часто наблюдается хороший слух и способность легко поддерживать беседу.
ТОКИО, 29 мая - РИА Новости. Хороший слух и способность легко поддерживать беседу могут быть общей чертой долгожителей, сохраняющих ясный ум, рассказал РИА Новости профессор медицинского факультета Университета Кэйо Ясумити Араи.
"Это лишь впечатление, не подкрепленное данными, но, как мне кажется, у столетних людей с хорошими когнитивными функциями также хороший слух, а разговор с ними проходит гладко", - сказал Араи.
По словам профессора, беседы и общение с другими людьми могут играть важную роль в поддержании работы мозга.
Араи и его коллеги из Центра исследований долгожителей медицинского факультета Университета Кэйо занимались изучением когнитивных функций у людей в возрасте 100 лет и старше. В частности, они установили, что высокий уровень белка NfL был связан со снижением когнитивных функций и повышенным риском смерти у столетних людей.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Ученый назвал показатель угасания организма у пожилых
Вчера, 01:05
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала