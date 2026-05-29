Депутат Рады предупредил о планах Зеленского против Белоруссии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский может одобрить организацию диверсий против Белоруссии, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"Провокации уже происходят и будут продолжаться: информационные атаки, угрозы, беспилотники, попытки дестабилизации и возможные заброски диверсионных групп на территорию Республики Беларусь", — написал он.

По словам Дмитрука , глава киевского режима пока еще не пытается организовать нападение ВСУ на Белоруссию из-за нехватки ресурсов. Тем не менее, это не означает отказа от агрессии, предупредил депутат.

"Минск был и остается единственной площадкой, где ещё возможен настоящий мирный диалог по войне в Украине . Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы максимально затянуть, сорвать или дискредитировать этот процесс", — резюмировал Дмитрук.

В начале мая Зеленский неоднократно заявлял, что якобы готовится наступление на Киев со стороны Белоруссии, он поручил усилить давление на Минск.

Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что такие высказывания способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению войны.