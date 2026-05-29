Появились подробности о девочке, сброшенной с балкона в Ивановской области - РИА Новости, 29.05.2026
16:58 29.05.2026
Появились подробности о девочке, сброшенной с балкона в Ивановской области

Сброшенная с балкона в Ивановской области девочка получила сотрясение мозга

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ивановской области 18-летний молодой человек сбросил с балкона третьего этажа свою двухлетнюю племянницу из-за того, что ребенок плакал.
  • Девочка получила сотрясение мозга.
БРЯНСК, 29 мая - РИА Новости. Двухлетняя девочка, которую ее 18-летний дядя сбросил с балкона третьего этажа в Ивановской области из-за плача, получила сотрясение мозга, ее жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области сообщила, что в городе Родники арестован 18-летний молодой человек, обвиняемый в покушении на убийство. По версии следствия, он остался дома со своей малолетней племянницей и сбросил ее с балкона третьего этажа из-за того, что ребенок плакал.
Как рассказал собеседник агентства, пострадавшей девочке два года. В результате падения она получила сотрясение головного мозга.
"Жизни ребенка ничего не угрожает", - добавил собеседник.
