Рейтинг@Mail.ru
Врачи в Калмыкии спасли девочку, проглотившую 17 магнитов - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:27 29.05.2026 (обновлено: 16:46 29.05.2026)
Врачи в Калмыкии спасли девочку, проглотившую 17 магнитов

В Калмыкии врачи спасли проглотившую 17 магнитов семилетнюю девочку

© Фото : Минздрав Калмыкии/TelegramМагниты, которые проглотила девочка в Калмыкии
Магниты, которые проглотила девочка в Калмыкии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Минздрав Калмыкии/Telegram
Магниты, которые проглотила девочка в Калмыкии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости. В Калмыкии врачи спасли семилетнюю девочку, проглотившую 17 магнитов, сообщил республиканский Минздрав.
Ребенка доставаили в Республиканский детский медцентр имени Манджиевой с жалобами на сильные боли в животе и длительную рвоту. Обследование показало наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте.
Магниты и батарейка , проглоченные мальчиком в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов
21 января 2025, 14:41
"Учитывая жизнеугрожающее состояние пациентки, медики экстренно провели сложную операцию и спасли жизнь ребенка. Врачи удалили 17 магнитных шариков цилиндрической формы и часть поврежденной кишки", — говорится в релизе.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, ее уже выписали домой.
В Минздраве напомнили, что магниты притягиваются друг к другу через стенки кишечника и могут вызвать тяжелые повреждения тканей и перфорацию внутренних органов, а также призвали родителей внимательно следить за тем, с какими игрушками играют дети.
В Воронеже врачи извлекли 48 магнитов из желудка и кишечника двухлетнего ребенка - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
22 июля 2025, 21:27
 
Хорошие новостиЗдоровье - ОбществоРеспублика Калмыкия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала