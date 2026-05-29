Врачи в Калмыкии спасли девочку, проглотившую 17 магнитов

Ребенка доставаили в Республиканский детский медцентр имени Манджиевой с жалобами на сильные боли в животе и длительную рвоту. Обследование показало наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте.

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, ее уже выписали домой.

В Минздраве напомнили, что магниты притягиваются друг к другу через стенки кишечника и могут вызвать тяжелые повреждения тканей и перфорацию внутренних органов, а также призвали родителей внимательно следить за тем, с какими игрушками играют дети.