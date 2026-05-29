Врачи в Калмыкии спасли девочку, проглотившую 17 магнитов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мая — РИА Новости. В Калмыкии врачи спасли семилетнюю девочку, проглотившую 17 магнитов, сообщил республиканский Минздрав.
Ребенка доставаили в Республиканский детский медцентр имени Манджиевой с жалобами на сильные боли в животе и длительную рвоту. Обследование показало наличие инородных тел в желудочно-кишечном тракте.
В Подмосковье спасли полуторагодовалого ребенка, проглотившего 130 магнитов
21 января 2025, 14:41
"Учитывая жизнеугрожающее состояние пациентки, медики экстренно провели сложную операцию и спасли жизнь ребенка. Врачи удалили 17 магнитных шариков цилиндрической формы и часть поврежденной кишки", — говорится в релизе.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает, ее уже выписали домой.
В Минздраве напомнили, что магниты притягиваются друг к другу через стенки кишечника и могут вызвать тяжелые повреждения тканей и перфорацию внутренних органов, а также призвали родителей внимательно следить за тем, с какими игрушками играют дети.
В Воронеже врачи спасли ребенка, проглотившего 48 магнитов
22 июля 2025, 21:27