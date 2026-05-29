СМИ: Белый дом дал указание прокурорам избегать дел против Дельси Родригес

- Администрация президента США Дональда Трампа якобы дала указание федеральным прокурорам в Майами избегать уголовных расследований в отношении уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес.
- Директива о приостановлении расследования в отношении Родригес была направлена на то, чтобы избежать срыва усилий администрации по стабилизации ситуации в Венесуэле.
- Американский минюст сообщил, что в отношении Родригес никогда не проводилось расследование, которое можно было бы прекратить.
ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа якобы дала негласное указание федеральным прокурорам в Майами избегать уголовных расследований в отношении уполномоченного президента Венесуэлы Дельси Родригес, передает агентство Ассошиэйтед Пресс, ссылаясь на действующих и бывших правоохранителей.
Агентство со ссылками на документы американского управления по борьбе с наркотиками утверждает, что Родригес находилась в поле зрения этого ведомства как минимум с 2018 года. При этом официальных обвинений в США ей никогда не предъявляли.
"Директива о приостановлении расследования в отношении Родригес, помимо прочего, была направлена на то, чтобы избежать срыва усилий администрации по стабилизации ситуации в Венесуэле после захвата ее предшественника Николаса Мадуро", - сообщает AP.
При этом, как признает агентство, роль Белого дома в принятии этого решения остается неясной. Администрация перенаправила запросы Ассошиэйтед Пресс в американский минюст, где, в свою очередь, сообщили, что в отношении Родригес "никогда не проводилось расследование, которое можно было бы прекратить".
Источники агентства утверждает, что данное решение стало еще одним "признаком потепления отношений" между Вашингтоном и Каракасом.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
