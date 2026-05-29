В Далласе прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие
09:38 29.05.2026
В Далласе прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие

При взрыве газа в жилом доме в Далласе погибли три человека

© AP Photo / Gabriela PassosПожарные автомобили в районе взрыва в жилом доме в Далласе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В жилом доме в Далласе прогремел взрыв из-за утечки газа.
  • Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще пять пострадали.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв из-за утечки газа произошел в жилом доме в американском Далласе, три человека, в том числе ребенок, погибли, еще пять пострадали, сообщает телеканал CBS.
"Мощный взрыв полностью разрушил жилой дом в Далласе... По меньшей мере три человека погибли, еще как минимум пять получили ранения", - сообщает телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц.
По данным телеканала, среди погибших был ребенок. Как отмечает телеканал, причиной взрыва стала утечка газа.
