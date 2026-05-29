В Далласе прогремел взрыв в жилом доме, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В жилом доме в Далласе прогремел взрыв из-за утечки газа.
- Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще пять пострадали.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Взрыв из-за утечки газа произошел в жилом доме в американском Далласе, три человека, в том числе ребенок, погибли, еще пять пострадали, сообщает телеканал CBS.
"Мощный взрыв полностью разрушил жилой дом в Далласе... По меньшей мере три человека погибли, еще как минимум пять получили ранения", - сообщает телеканал CBS со ссылкой на официальных лиц.
По данным телеканала, среди погибших был ребенок. Как отмечает телеканал, причиной взрыва стала утечка газа.
На нефтеперерабатывающем заводе в Техасе прогремел взрыв
24 марта, 05:25