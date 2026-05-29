Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 1 млрд руб выплат
18:31 29.05.2026
Пострадавшие от паводков в Дагестане получили более 1 млрд руб выплат

МАХАЧКАЛА, 29 мая - РИА Новости. Более 32 тысяч человек в Дагестане, пострадавших от паводков, получили выплаты на сумму более 1 миллиарда рублей, сообщает правительство республики.
"На заседании правительственной комиссии по координации работ по предупреждению и ликвидации последствий паводков председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов сообщил, что на сегодняшний день в республике выплаты получили 32 101 человек на общую сумму 1 миллиард 2 миллиона рублей", – говорится в сообщении в Telegram-канале властей.
По словам Рамазанова, в адрес Минстроя России республика направила две заявки с адресными перечнями поврежденных, разрушенных домов. В составе заявок – порядка 3 тысяч домовладений, в которых проведены полные обследования. Часть из них подлежит капитальному ремонту, другие признаны непригодными для проживания.
"В данных перечнях указаны домовладения, которые имеют правоустанавливающие документы. Другим письмом направлена уточненная информация по поврежденным жилым домам, которые не зарегистрированы в ЕГРН. Перечни жилых помещений приведены в соответствие с требованиями постановления правительства, согласованы надлежащим образом и утверждены", - сообщил Рамазанов.
По направленным регионом заявкам ожидается принятие соответствующего решения на федеральном уровне, добавили в правительстве региона.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов.
 
Республика ДагестанМагомед Рамазанов (Дагестан)Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
