СМИ: чипы для британских паспортов связаны с фирмами из КНР под санкциями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французская компания Linxens производит электронные вкладыши для биометрических паспортов Великобритании и других европейских стран.
- Холдинг, владеющий Linxens, был создан группой инвесторов во главе с китайскими компаниями Wise Road Capital и JAC Capital, которые внесены в черный список минторга США.
- Вопрос о вкладышах Linxens будет включен в расследование комитета по бизнесу и торговле палаты общин Великобритании в отношении Китая и экономики страны.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производитель электронных компонентов, используемых в биометрических паспортах Великобритании и других европейских стран, принадлежит группе инвесторов во главе с китайскими компаниями, которые внесены в ограничивающий список властей США, сообщает газета Financial Times.
Как сообщает издание, французская компания Linxens производит электронные вкладыши, которые позволяют считывать данные паспортов и содержащуюся в них личную информацию. По данным FT, владеющий Linxens холдинг был создан группой во главе с двумя частными инвестиционными фирмами из Пекина, Wise Road Capital и JAC Capital.
В Linxens заявили, что производят вкладыши в Таиланде на защищенном предприятии, имеющем все необходимые сертификаты.
Тем не менее осведомленный источник заявил, что детальные знания компании о национальных удостоверениях личности представляют собой разведывательную угрозу.
Председатель комитета по бизнесу и торговле палаты общин от Лейбористской партии Лиам Бирн заявил изданию, что вопрос о вкладышах будет включен в проводимое его сотрудниками расследование в отношении Китая и экономики Великобритании.
Министерство внутренних дел Великобритании в свою очередь заявило, что поставка компанией Linxens электронных вкладышей "не представляет угрозы безопасности".
