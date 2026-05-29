СМИ: чипы для британских паспортов связаны с фирмами из КНР под санкциями
03:33 29.05.2026 (обновлено: 04:11 29.05.2026)
СМИ: чипы для британских паспортов связаны с фирмами из КНР под санкциями

Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французская компания Linxens производит электронные вкладыши для биометрических паспортов Великобритании и других европейских стран.
  • Холдинг, владеющий Linxens, был создан группой инвесторов во главе с китайскими компаниями Wise Road Capital и JAC Capital, которые внесены в черный список минторга США.
  • Вопрос о вкладышах Linxens будет включен в расследование комитета по бизнесу и торговле палаты общин Великобритании в отношении Китая и экономики страны.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Производитель электронных компонентов, используемых в биометрических паспортах Великобритании и других европейских стран, принадлежит группе инвесторов во главе с китайскими компаниями, которые внесены в ограничивающий список властей США, сообщает газета Financial Times.
Как сообщает издание, французская компания Linxens производит электронные вкладыши, которые позволяют считывать данные паспортов и содержащуюся в них личную информацию. По данным FT, владеющий Linxens холдинг был создан группой во главе с двумя частными инвестиционными фирмами из Пекина, Wise Road Capital и JAC Capital.
Компании Wise Road и JAC Capital в 2024 году были внесены в черный список минторга США по соображениям национальной безопасности, связанных с их участием в поддержке правительства Китая в покупке предприятий, обладающих критически важными технологиями производства полупроводников, сообщает газета.
В Linxens заявили, что производят вкладыши в Таиланде на защищенном предприятии, имеющем все необходимые сертификаты.
Тем не менее осведомленный источник заявил, что детальные знания компании о национальных удостоверениях личности представляют собой разведывательную угрозу.
Председатель комитета по бизнесу и торговле палаты общин от Лейбористской партии Лиам Бирн заявил изданию, что вопрос о вкладышах будет включен в проводимое его сотрудниками расследование в отношении Китая и экономики Великобритании.
Министерство внутренних дел Великобритании в свою очередь заявило, что поставка компанией Linxens электронных вкладышей "не представляет угрозы безопасности".
