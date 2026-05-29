Чернышенко: Россия занимает восьмое место в мире по научным исследованиям

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россия по итогам 2025 года занимает 8 место в мире по объему научных исследований и разработок, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Под председательством вице-премьера состоялось заседание Президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России (НТР).
"Государственная программа НТР – одна из самых масштабных. По оценке Минэкономразвития, ее эффективность превышает средний уровень. За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает 8 место в мире по объему научных исследований и разработок", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
По словам вице-премьера, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, а также количество публикаций в журналах "Белого списка" и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики.
В аппарате уточнили, что количество публикаций в журналах первого и второго уровня "Белого списка" превысило 87 тысяч. На выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы подано почти 37 тысяч заявок российских заявителей. Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики, – более 200 тысяч.