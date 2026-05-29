В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и фуры на федеральной трассе М-5 "Урал" в Пензенской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в пятницу на 667-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" на территории Городищенского района. Столкнулись Ford Focus и тягач Mercedes с полуприцепом Kogel.
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Позже в Госавтоинспекции добавили, что погибли водитель 1989 года рождения, его пассажирка 1988 года и двое детей - мальчик 2013 года рождения и девочка 2020-го.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что оба транспортных средства имели государственные номера Пензенской области.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняет ведомство.