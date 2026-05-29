Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с фурой - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:15 29.05.2026 (обновлено: 13:46 29.05.2026)
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с фурой

В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП с участием Ford Focus и фуры

© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Пензенской области
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Пензенской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На федеральной трассе М-5 "Урал" в Пензенской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фуры.
  • Погибли водитель и три пассажира Ford Focus.
САРАТОВ, 29 мая - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и фуры на федеральной трассе М-5 "Урал" в Пензенской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария произошла в пятницу на 667-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" на территории Городищенского района. Столкнулись Ford Focus и тягач Mercedes с полуприцепом Kogel.
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/TelegramПоследствия ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Пензенской области
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Пензенской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
Последствия ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Пензенской области
"В результате происшествия водитель и три пассажира автомобиля Ford Focus от полученных телесных повреждений скончались", - говорится в сообщении пресс-службы областной ГАИ в сообществе "ВКонтакте".
Позже в Госавтоинспекции добавили, что погибли водитель 1989 года рождения, его пассажирка 1988 года и двое детей - мальчик 2013 года рождения и девочка 2020-го.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что оба транспортных средства имели государственные номера Пензенской области.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняет ведомство.
Последствия ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Красноярске - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Появились подробности ДТП с маршруткой в Красноярске
Вчера, 09:13
 
ПроисшествияПензенская областьГородищенский районFord MotorГИБДД МВД РФMercedes
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала