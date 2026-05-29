Рейтинг@Mail.ru
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:53 29.05.2026
В Японии предупредили о рисках при покупке элитного чая матча

РИА Новости: в Японии могут продать чай матча любого качества как элитный

© AP Photo / Damian DovarganesБариста готовит чай матча
Бариста готовит чай матча - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Бариста готовит чай матча. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие единых стандартов качества позволяет продавать практически любой матча как элитный чай «церемониального класса».
  • Поставщики могут представлять и продавать дешевый матча как «церемониальный», из-за чего в краткосрочной перспективе получают прибыль.
  • В долгосрочной перспективе продажа недорогого чая под видом элитного приведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью.
ТОКИО, 29 мая - РИА Новости. Отсутствие единых стандартов качества позволяет продавать практически любой матча как элитный чай "церемониального класса", заявил РИА Новости глава International Matcha Association (IMA) Ре Ивамото.
"Проблема заключается в том, что не существует критериев "хорошего" и "плохого" матча, а также в существовании не имеющего определения "церемониального класса". В результате со стороны поставщиков складывается ситуация, при которой практически любой матча можно представить клиенту как "церемониальный" и продавать под этим обозначением", - отметил он.
По словам Ивамото, можно представить ситуацию, когда сырье стоимостью 1000 иен (около 7 долларов) за килограмм продается за 10 тысяч иен (около 70 долларов).
"В краткосрочной перспективе это приносит прибыль, однако в долгосрочной ведет к снижению доверия потребителей к японскому сырью", - подчеркнул глава ассоциации.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Японии предупредили о распространении поддельного чая матча на рынке
21 мая, 03:47
 
Япония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала