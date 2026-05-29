В Иркутской области возбудили дело после нападения подростков на мужчину

ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Иркутской области после нападения группы выпускников на мужчину в Братске, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
В СУСК отметили, что личности четырех подростков установлены, трое из них состоят на учете в ПДН. Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта.
Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела, добавили в ведомстве.