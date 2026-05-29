10:16 29.05.2026
В Иркутской области возбудили дело после нападения подростков на мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области возбудили уголовное дело о хулиганстве после нападения группы пьяных подростков на мужчину в Братске.
  • Личности четырех подростков установлены, трое из них состоят на учете в ПДН.
  • Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
ИРКУТСК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено в Иркутской области после нападения группы выпускников на мужчину в Братске, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По информации ведомства, при мониторинге средств массовой информации и социальных медиа выявлена публикация о том, что во вторник в городе Братске на улице Мира компания пьяных подростков избила незнакомого мужчину. Участниками конфликта стали выпускники одной из школ.
"По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.
В СУСК отметили, что личности четырех подростков установлены, трое из них состоят на учете в ПДН. Следователи допрашивают участников и свидетелей конфликта.
Глава СК Александр Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела, добавили в ведомстве.
