В Ярославской области БПЛА попали в промобъекты

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Ярославской области при отражении атаки украинских дронов загорелись промышленные объекты по хранению топлива, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня на регион была осуществлена массовая атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива", — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, обошлось без пострадавших. Возгорание ликвидируют специальные службы.
По информации Минобороны, минувшей ночью силы ПВО сбили над территорией России 208 украинских беспилотников.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками гражданские объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.