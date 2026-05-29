"Ростех" поставил партию модернизированных БМД-2 в ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ «Ростех» поставил в российские войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2М с новыми боевыми отделениями «Берег» увеличенной мощности.

БМД-2 прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию, получив усовершенствованные прицельные комплексы и улучшенную систему управления огнем.

Модернизированная БМД-2 с боевым отделением «Берег» стала технологичнее и удобнее для экипажа, ее вооружение позволяет поражать противника на увеличенной дистанции.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" поставило в российские войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с новыми боевыми отделениями "Берег" увеличенной мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее о поставках БМД с "Берегами" не сообщалось.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации " Ростех " в рамках выполнения государственного оборонного заказа поставил заказчику партию модернизированных боевых машин десант а БМД -2 с боевым отделением "Берег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что модуль имеет увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. Он, как указали в "Ростехе", расширит боевые возможности подразделений Воздушно-десантных войск.

В госкорпорации рассказали, что БМД-2 прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. Бронетехника вместе с новыми боевыми отделениями получила усовершенствованные прицельные комплексы и улучшенную систему управления огнем и управляемым вооружением "Корнет". Это позволяет машинам поражать танки и другую бронетехнику, фортификационные сооружения и укрепления в любое время суток.

По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, специалисты " Высокоточных комплексов " непрерывно совершенствуют технику с учетом опыта ее применения. Модернизированная БМД-2 с боевым отделением "Берег" стала технологичнее и удобнее для экипажа, ее можно поставить в один р яд с Б МП-2М, оснащенной боевым модулем "Бережок".

"Кроме того, вышла на новый уровень эффективность машины: более грозное вооружение позволяет "достать" противника на увеличенной дистанции, что повышает ее выживаемость и обеспечивает безопасность военнослужащих", - отметил Оздоев.