"Ростех" поставил партию модернизированных БМД-2 в ВС России

07:12 29.05.2026
"Ростех": модернизированные БМД-2 с боевыми отделениями "Берег" поставлены ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил РФ на БМД-2. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Ростех» поставил в российские войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2М с новыми боевыми отделениями «Берег» увеличенной мощности.
  • БМД-2 прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию, получив усовершенствованные прицельные комплексы и улучшенную систему управления огнем.
  • Модернизированная БМД-2 с боевым отделением «Берег» стала технологичнее и удобнее для экипажа, ее вооружение позволяет поражать противника на увеличенной дистанции.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Предприятие "Ростеха" поставило в российские войска модернизированные боевые машины десанта БМД-2 с новыми боевыми отделениями "Берег" увеличенной мощности, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Ранее о поставках БМД с "Берегами" не сообщалось.
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" в рамках выполнения государственного оборонного заказа поставил заказчику партию модернизированных боевых машин десанта БМД-2 с боевым отделением "Берег", - говорится в сообщении.
Отмечается, что модуль имеет увеличенную огневую мощь и дальность поражения целей. Он, как указали в "Ростехе", расширит боевые возможности подразделений Воздушно-десантных войск.
В госкорпорации рассказали, что БМД-2 прошли капитальный ремонт и глубокую модернизацию до уровня БМД-2М. Бронетехника вместе с новыми боевыми отделениями получила усовершенствованные прицельные комплексы и улучшенную систему управления огнем и управляемым вооружением "Корнет". Это позволяет машинам поражать танки и другую бронетехнику, фортификационные сооружения и укрепления в любое время суток.
По словам индустриального директора кластера вооружений "Ростеха" Бекхана Оздоева, специалисты "Высокоточных комплексов" непрерывно совершенствуют технику с учетом опыта ее применения. Модернизированная БМД-2 с боевым отделением "Берег" стала технологичнее и удобнее для экипажа, ее можно поставить в один ряд с БМП-2М, оснащенной боевым модулем "Бережок".
"Кроме того, вышла на новый уровень эффективность машины: более грозное вооружение позволяет "достать" противника на увеличенной дистанции, что повышает ее выживаемость и обеспечивает безопасность военнослужащих", - отметил Оздоев.
Модернизированные боевые машины десанта оснащены комплектами дополнительной защиты и средствами РЭБ. Техника прошла все необходимые испытания и была принята представителями военной приемки.
