Бессент утверждает, что США не нарушают перемирие с Ираном

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, что Вашингтон не нарушает режим прекращения огня с Ираном и все действия американских военных якобы носят лишь оборонительный характер.

"Все действия, которые мы предпринимаем с момента заключения перемирия, носят оборонительный характер", - сказал Бессент , выступая на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.

Он отметил, что американские военачальники уже не раз говорили об этом.

Бессент признал, что в американском руководстве есть свои "ястребы" и сторонники более мягких решений. По его словам, в Иране тоже есть те, кто выступают за продолжение или стремится к урегулированию.

Глава американского минфина подчеркнул, что заключение сделки является одним из сценариев. Однако он не исключил и возможности возврата к силовому давлению.

"Президент ( США Дональд – ред.) Трамп любит создавать себе максимально сильные рычаги давления", - добавил он.

Ранее в пятницу агентство Fars со ссылкой на источники передавало, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов.

Ключевым положением, как пишет агентство, является незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов, до тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Иран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений - полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения " Хезболлах ".