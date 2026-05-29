Рейтинг@Mail.ru
Бессент утверждает, что США не нарушают перемирие с Ираном - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 29.05.2026
Бессент утверждает, что США не нарушают перемирие с Ираном

Бессент: США не нарушают перемирие с Ираном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не нарушает режим прекращения огня с Ираном и все действия американских военных носят оборонительный характер.
  • Он признал наличие в американском руководстве "ястребов" и сторонников более мягких решений, а также отметил, что в Иране есть как сторонники продолжения конфликта, так и те, кто стремится к урегулированию.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент заявил в пятницу, что Вашингтон не нарушает режим прекращения огня с Ираном и все действия американских военных якобы носят лишь оборонительный характер.
"Все действия, которые мы предпринимаем с момента заключения перемирия, носят оборонительный характер", - сказал Бессент, выступая на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Глава минфина США описал три сценария по Ирану
Вчера, 22:49
Он отметил, что американские военачальники уже не раз говорили об этом.
Бессент признал, что в американском руководстве есть свои "ястребы" и сторонники более мягких решений. По его словам, в Иране тоже есть те, кто выступают за продолжение или стремится к урегулированию.
Глава американского минфина подчеркнул, что заключение сделки является одним из сценариев. Однако он не исключил и возможности возврата к силовому давлению.
"Президент (США Дональд – ред.) Трамп любит создавать себе максимально сильные рычаги давления", - добавил он.
Ранее в пятницу агентство Fars со ссылкой на источники передавало, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов.
Ключевым положением, как пишет агентство, является незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов, до тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Иран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений - полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения "Хезболлах".
Портал Axios в четверг сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка ожидает финального одобрения Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Трамп после совещания с разведкой не принял решение по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 22:19
 
В миреИранСШАВашингтон (штат)Скотт БессентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала