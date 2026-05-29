Бессент допустил частичную отмену санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вашингтон может снять часть ограничений в отношении Ирана для помощи его народу, если Тегеран выполнит определенные условия, отметил министр финансов США Скотт Бессент, одновременно заявив о готовности ужесточить санкции против исламской республики.