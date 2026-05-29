Бессент допустил частичную отмену санкций против Ирана

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Вашингтон может снять часть ограничений в отношении Ирана для помощи его народу, если Тегеран выполнит определенные условия, отметил министр финансов США Скотт Бессент, одновременно заявив о готовности ужесточить санкции против исламской республики.
"Существуют определенные условия, которые Иран должен будет выполнить. Только вчера мы ввели новые санкции — под них попали две их авиакомпании. У нас есть и другие финансовые цели. Если потребуется, мы можем сделать гораздо больше, но в то же время мы можем и снять часть ограничений, чтобы помочь иранскому народу", - сказал Бессент, выступая на Экономическом форуме имени Рональда Рейгана.
Ранее в пятницу агентство Fars со ссылкой на источники передавало, что соглашение с США находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято, при этом его текст готов.
Ключевыми положениями, как пишет агентство, являются незамедлительная разблокировка 12 миллиардов иранских активов, до тех пор, пока не будет выплачена эта сумма, Иран не перейдет к новым этапам переговоров. Также среди положений - полное прекращение огня в Ливане с учетом позиции ливанского движения "Хезболлах".
Портал Axios в четверг сообщал, что США и Иран достигли договоренности по проекту соглашения, включающему перемирие на 60 дней, сделка ожидает финального одобрения президента США Дональда Трампа.
