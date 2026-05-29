ПВО ночью сбила 208 украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за ночь с 28 на 29 мая перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией.
- Беспилотники были уничтожены над территориями нескольких областей и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны РФ в пятницу.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 мая до 07.00 мск 29 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
