Житель Ивановской области сбросил с балкона племянницу из-за плача

БРЯНСК, 29 мая - РИА Новости. Суд отправил под стражу 18-летнего жителя Ивановской области, который сбросил с балкона третьего этажа свою маленькую племянницу из-за того, что она плакала, ребенок остался жив, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
По данным следствия, 27 мая в городе Родники Ивановской области фигурант остался присматривать за своей малолетней племянницей. "Ввиду постоянного плача ребёнка молодой человек сбросил девочку с балкона третьего этажа", - рассказало ведомство на платформе "Макс".
Как отметили в пресс-службе, ребенку своевременно оказали медпомощь, девочка осталась жива. А ее 18-летнего дядю обвинили в покушении на убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии.
"Суд посчитал, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов следствия, в связи с чем удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила пресс-служба.
Региональное СУСК в своем Telegram-канале уточнило, что девочке два года, сейчас она находится в больнице. По данным следователей, ребенок остался жив благодаря своевременному оказанию медицинской помощи. Уголовное дело против молодого человека возбуждено следственным отделом по городу Вичуга СУСК России по Ивановской области.
