Туристы из США купили самый дорогой тур в Россию, сообщили в АТОР

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Самый дорогой тур в Россию на данный момент купили туристы из США, его стоимость составила 15 тысяч долларов, путешественники отправятся на отдых по Золотому кольцу, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, американские туристы отправятся в путешествие по Золотому кольцу. Ломидзе подчеркнула, что доля туристов из США, которые приезжают в Россию, среди всех зарубежных стран очень мала.