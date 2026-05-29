Беспилотники ВСУ атаковали село Горское в ЛНР

ЛУГАНСК, 29 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ атаковали город Горское в Луганской Народной Республике, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин на платформе "Макс".
"Объектом атаки стал город Горское. В результате применения противником БПЛА повреждения получило частное домовладение. Зафиксировано разрушение кровельного перекрытия жилого дома. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - сообщил Колягин.
