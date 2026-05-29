ВСУ атаковали Энергодар

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали дронами город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, критических разрушений и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
"Минувшей ночью и днем противник предпринял новые попытки атак дронами. Критических разрушений и пострадавших нет. В основном бьют по кровлям и объектам инфраструктуры", - сказали в пресс-службе.
В администрации подчеркнули, что ситуация в городе напряженно контролируемая.
"Атаки не прекращаются, но уже не такие интенсивные, как накануне", - отметили в пресс-службе.