Жителю Свердловской области продлили арест по делу о метании ножа в пасынка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сухоложский городской суд Свердловской области продлил содержание под стражей местному жителю, обвиняемому в метании ножа в 12-летнего пасынка, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в пятницу.

"По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, под вымышленным предлогом поставил малолетнего сына своей сожительницы к стене и начал бросать в него ножи. Один бросок достиг цели – ребенок получил ножевое ранение в живот", – говорится в сообщении в Telegram-канале инстанции.

Отмечается, что фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, а преступление было совершено в марте в отношении мальчика 2014 года рождения.

"Суд продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в метании ножа в ребенка. В настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам истязания того же потерпевшего", – уточнили в пресс-службе.