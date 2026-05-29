Жителю Свердловской области продлили арест по делу о метании ножа в пасынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сухоложский городской суд Свердловской области продлил содержание под стражей местному жителю, обвиняемому в метании ножа в 12-летнего пасынка.
- Мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, преступление было совершено в марте.
- В отношении обвиняемого возбуждено еще одно уголовное дело — по признакам истязания того же потерпевшего.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Сухоложский городской суд Свердловской области продлил содержание под стражей местному жителю, обвиняемому в метании ножа в 12-летнего пасынка, сообщила объединенная пресс-служба судов региона в пятницу.
"По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, под вымышленным предлогом поставил малолетнего сына своей сожительницы к стене и начал бросать в него ножи. Один бросок достиг цели – ребенок получил ножевое ранение в живот", – говорится в сообщении в Telegram-канале инстанции.
Отмечается, что фигурант обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка, а преступление было совершено в марте в отношении мальчика 2014 года рождения.
"Суд продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в метании ножа в ребенка. В настоящее время в отношении него возбуждено еще одно уголовное дело – по признакам истязания того же потерпевшего", – уточнили в пресс-службе.
Органы предварительного расследования отстранили мать ребенка от участия в деле в качестве законного представителя: причина в том, что женщина несколько дней не обращалась в правоохранительные органы и к медикам, тем самым подвергла опасности жизнь и здоровье своего сына, добавили в суде.