Андреева вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
- В матче третьего круга Андреева одержала победу над чешкой Марией Боузковой со счетом 6:4, 6:2.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего круга посеянная под восьмым номером Андреева одержала победу над чешкой Марией Боузковой (27-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.
Roland Garros WTA
29 мая 2026 • начало в 15:00
Завершен
По данным Opta, 19-летняя Андреева - самая молодая теннисистка, которая три сезона подряд выходила в 1/16 финала женского турнира "Ролан Гаррос" с тех пор, как это сделала швейцарка Мартина Хингис (1997–1999).
В четвертом круге Андреева сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой (10) и швейцарской Жиль Тайхманн.
Рублев вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"
Вчера, 14:58