Рейтинг@Mail.ru
Андреева вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:39 29.05.2026 (обновлено: 17:04 29.05.2026)
Андреева вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Андреева одержала победу над Боузковой и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

© Соцсети турнира WTA в Линце Мирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Соцсети турнира WTA в Линце
Мирра Андреева. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
  • В матче третьего круга Андреева одержала победу над чешкой Марией Боузковой со счетом 6:4, 6:2.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего круга посеянная под восьмым номером Андреева одержала победу над чешкой Марией Боузковой (27-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
29 мая 2026 • начало в 15:00
Завершен
Мирра Андреева
2 : 06:46:2
Мария Боузкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
По данным Opta, 19-летняя Андреева - самая молодая теннисистка, которая три сезона подряд выходила в 1/16 финала женского турнира "Ролан Гаррос" с тех пор, как это сделала швейцарка Мартина Хингис (1997–1999).
В четвертом круге Андреева сыграет с победительницей встречи между чешкой Каролиной Муховой (10) и швейцарской Жиль Тайхманн.
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Рублев вышел в четвертый круг "Ролан Гаррос"
Вчера, 14:58
 
ТеннисСпортМирра АндрееваМария БоузковаРолан ГарросРоссияПариж
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала