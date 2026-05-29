Рейтинг@Mail.ru
В Анапе участок береговой линии в 3,5 километра исключили из опасной зоны - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 29.05.2026
В Анапе участок береговой линии в 3,5 километра исключили из опасной зоны

В Анапе участок береговой линии протяженностью 3,5 км исключили из опасной зоны

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на восстановленном пляже в Анапе
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на восстановленном пляже в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Участок береговой линии Анапы от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк" протяженностью 3,5 километра исключили из опасной зоны.
  • На указанном участке завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 см.
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Участок береговой линии Анапы от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк" протяженностью 3,5 километра исключили из опасной зоны, там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Анапе участок в 3,5 километра от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк" исключили из опасной зоны. Соответствующее постановление подписала мэр курорта Светлана Маслова. Там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 см", - говорится в сообщении оперштаба в "Максе".
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
АТОР назвала предварительные оценки турпотока в Анапу
25 мая, 16:07
Ранее из опасной зоны исключили 1 километр тестового участка песчаного пляжа, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево. Также из зоны ЧС исключены восемь галечных пляжей Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.
По сообщению правительства РФ, разрешительные документы Роспотребнадзора выданы на 15 пляжей Анапы, еще 29 проходят экспертизу санитарных норм.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Анапе анонсировали начало купального сезона
25 мая, 15:33
 
АнапаКраснодарский крайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала