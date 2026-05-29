В Анапе участок береговой линии в 3,5 километра исключили из опасной зоны

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Участок береговой линии Анапы от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк" протяженностью 3,5 километра исключили из опасной зоны, там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ранее из опасной зоны исключили 1 километр тестового участка песчаного пляжа, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево. Также из зоны ЧС исключены восемь галечных пляжей Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.