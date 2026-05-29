В Анапе участок береговой линии в 3,5 километра исключили из опасной зоны

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Участок береговой линии Анапы от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк" протяженностью 3,5 километра исключили из опасной зоны, там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Анапе участок в 3,5 километра от Лечебного пляжа до детского санатория "Бимлюк" исключили из опасной зоны. Соответствующее постановление подписала мэр курорта Светлана Маслова. Там завершили работы по отсыпке пляжа новым слоем песка толщиной не менее 50 см", - говорится в сообщении оперштаба в "Максе".
Ранее из опасной зоны исключили 1 километр тестового участка песчаного пляжа, который используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево. Также из зоны ЧС исключены восемь галечных пляжей Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.
По сообщению правительства РФ, разрешительные документы Роспотребнадзора выданы на 15 пляжей Анапы, еще 29 проходят экспертизу санитарных норм.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. От загрязнения получило ущерб черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
