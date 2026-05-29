Врач рассказала, симптомы каких заболеваний можно спутать с аллергией

Краткий пересказ от РИА ИИ Нарушения работы желудочно-кишечного тракта, паразитозы и особые иммунодефицитные состояния могут маскироваться под аллергию.

У взрослых в 90% случаев непереносимость продуктов связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, эндокринными нарушениями, но не с истинной аллергией.

Симптомы первичного иммунодефицитного состояния — наследственного ангионевротического отека — можно спутать с аллергией, хотя они не связаны друг с другом.

ВОЛГОГРАД, 29 мая – РИА Новости. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта, паразитозы и особые иммунодефицитные состояния могут маскироваться под аллергию, имея схожие симптомы, рассказала РИА Новости заведующая кафедрой аллергологии и иммунологии ВолгГМУ, профессор, доктор медицинских наук Элеонора Белан.

"У взрослых в 90% случаев непереносимость тех или иных продуктов связана с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и печени, эндокринными нарушениями и так далее, но не с истинной аллергией. Аллергоподобные реакции могут наблюдаться и при паразитозах", - рассказала собеседница агентства.

Кроме того, отметила специалист, с аллергией можно спутать симптомы первичного иммунодефицитного состояния - наследственного ангионевротического отека, который характеризуется периодическим отеком мягких тканей и слизистых, но не имеет к аллергии никакого отношения.

"Это заболевание характеризуется периодическим отеком мягких тканей и слизистых вне какой-либо связи с патологией ЖКТ и конкретным аллергеном", - сказала врач.